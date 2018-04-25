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В ЕС начинают по-новому проверять экологичность авто

Фото pixabay.com

Новое законодательство по контролю безопасности и экологичности автомобилей в Евросоюзе вступает в силу с 1 сентября.

Отныне Еврокомиссия сможет проводить проверки новых авто, инициировать отзыв автомобилей в рамках всего ЕС и накладывать штрафы в размере до €30 тыс. за автомобиль, если правила нарушены, отметил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.  

Среди ключевых нововведений — новая система независимого тестирования автомобилей перед допуском на рынок, в том числе дополнительный пересмотр разрешений на эксплуатацию, выданных национальными органами. 

Кроме того, страны-члены ЕС должны будут регулярно проверять определенное количество автомобилей и принимать меры против нарушителей, не дожидаясь реакции органа, выдавшего разрешение на эксплуатацию. 

Как сообщалось ранее, Европарламент в октябре 2018 года поддержал решение Еврокомиссии снизить предельно допустимые нормы выбросов CO₂ новыми автомобилями на 40% до 2030 года в сравнении с 2020 годом.

korrespondent.net

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