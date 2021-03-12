В ЕС не будут запрещать вакцину AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить использовать COVID-вакцину компании AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба EMA.
Агентство осведомлено о решении властей некоторых стран ЕС, но обращает внимание на отсутствие указаний на то, что вакцинация привела к этим осложнениям.
«Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений», — сказано в сообщении.
В то же время Исландия решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca.
«В Исландии временно приостанавливается вакцинация препаратом от AstraZeneca», — заявил исландский директорат здравоохранения.
Кроме того, Италия запретила применение одной партии вакцины AstraZeneca. Решение приняло Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) «в качестве меры предосторожности» после «сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, совпадающих по времени с введением доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca».
Напомним, что ранее Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca. В Дании не установили, есть ли взаимосвязь между тромбами и вакцинацией, но решили отреагировать на малейшие признаки возможного риска.
Затем Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca. Тромбы образуются после вакцинации у преимущественно пожилых людей, у которых также часто есть другое основное заболевание, утверждают в Норвегии.korrespondent.net