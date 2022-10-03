В ЕС оценили шансы вступления Украины за два года

Стремление Украины вступить в Европейский союз через два года является «оптимистичным, энергичным и решительным». Об этом заявил посол ЕС Матти Маасикас, оценивая перспективы вступления страны в ЕС, в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 3 октября.
Таким образом европейский дипломат отреагировал на заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Украина надеется пройти весь путь вступления в ЕС за два года.
«Это оптимистично, энергично и решительно. И это так, как мы хотели бы, верно? Расширение ЕС — это процесс, основанный на достижениях. Абсолютное большинство того, что должно сделать, зависит от страны-кандидата», — отметил он
По его словам, после получения статуса кандидата в ЕС Украина должна сделать «домашнюю работу» с помощью Евросоюза.
«Затем Еврокомиссия оценит достигнутый прогресс. Я могу пока только процитировать слова президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее недавнего (15 сентября, — ред.) визита в Киев: оценка будет в следующем году, а дальше будем видеть», — отметил Маасикас.
Напомним, Зеленский заявил, что не сомневается: в течение двух-трех лет Украина получит членство в Евросюзе.korrespondent.net