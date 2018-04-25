В ЕС разработаны условия для возобновления круизов

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ЕС подготовил протокол безопасности для круизных судов, согласно которому они могут возобновить рейсы.

В документе содержится ряд условий, которые следует соблюдать на борту лайнеров и в портах. Так, везде должна выдерживаться дистанция, суда могу принимать только ограниченное число пассажиров. Первоначально будут разрешены только короткие круизы — на три-семь дней, с меньшим числом стоянок в портах.

На судах должны иметься резервные каюты для заболевших коронавирусом, если это случится во время рейса. Гостям рекомендуется носить маски, не пользоваться лифтами. В ресторанах и у бассейнов следует установить лимит на число посетителей.

Перед отправкой круиза организаторы обязаны согласовать с руководством портов график заходов и список мер, которые помогут избежать ситуаций, возникших в начале пандемии: когда многие порты закрылись для круизных лайнеров и люди не могли сойти на берег.