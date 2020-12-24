В ЕС разрешили слияние крупных автопроизводителей

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Антимонопольный регулятор Евросоюза разрешил сделку о слиянии автокомпаний Fiat Chrysler и Group PSA (Peugeot Societe Anonyme), сообщает Reuters.

В результате слияния будет образована четвертая крупнейшая в мире автомобильная компания. Сумма сделки оценивается в $38 млрд.

Новая компания будет называться Stellantis и будет владеть автобрендами Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Opel и DS.

Сделка по слиянию компаний завершиться в первом квартале 2021 года.

Контрольный пакет акций Fiat Chrysler принадлежит итальянской семье Аньелли, Group PSA контролируют французская семья Пежо, правительство Франции и китайская Dongfeng.

Отметим, Fiat Chrysler и Peugeot договорились о слиянии еще год назад.

Перед этим Fiat Chrysler неожиданно отозвал свое предложение о слиянии с французским автомобилестроителем Renault. Это заявление было сделано вскоре после того, как стало известно о новых подозрениях в отношении бывшего топ-менеджера альянса Renault-Nissan Карлоса Гона.