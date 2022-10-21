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В ЕС согласовали «динамический» предел цены на газ

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Лидеры стран Евросоюза на двухдневном саммите в Брюсселе договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованного в ночь на пятницу, 21 октября.

«Перед лицом использования России энергии в качестве оружия Евросоюз останется единым, чтобы защитить своих граждан и бизнес, и в срочном порядке примет необходимые меры», – говорится в заявлении

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Лидеры ЕС призвали Совет и Комиссию срочно представить конкретные решения по дополнительным мерам:

  • 15% потребности в наполнении газовых хранилищ должны закупаться в рамках совокупного спроса в соответствии с национальными потребностями.
  • временный динамический ценовой коридор по сделкам с природным газом для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ.
  • временные рамки ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии, включая анализ затрат и выгод.
  • улучшение функционирования энергетических рынков для повышения прозрачности рынка, облегчения стресса ликвидности, устранения факторов, усиливающих волатильность цен на газ, и сохранения финансовой стабильности.
  • ускорение упрощения разрешительных процедур для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии и соответствующих сетей, в том числе с помощью чрезвычайных мер.
  • меры энергетической солидарности в случае перебоев в поставках газа на национальном, региональном или союзном уровне при отсутствии двусторонних соглашений о солидарности.

Участники саммита ЕС не установили потолок цен на газ. Однако они договорились продолжать поиск компромисса для сдерживания роста цен на энергию – на основе предложений, обнародованных ранее Еврокомиссией.

korrespondent.net

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