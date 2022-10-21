В ЕС согласовали «динамический» предел цены на газ

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Лидеры стран Евросоюза на двухдневном саммите в Брюсселе договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованного в ночь на пятницу, 21 октября.

«Перед лицом использования России энергии в качестве оружия Евросоюз останется единым, чтобы защитить своих граждан и бизнес, и в срочном порядке примет необходимые меры», – говорится в заявлении