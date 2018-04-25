В ЕС заявили, что сотрудничают с Россией в Арктике на практической основе

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Россия и ЕС сотрудничают в Арктике на практической основе, несмотря на ряд разногласий по другим областям мира. Об этом заявил посол ЕС по арктическим вопросам Майкл Манн, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским научно-исследовательским Центром имени Вудро Вильсона, сообщает ТАСС.

«В действительности, хотя отношения [ЕС] с Россией по другим частям мира не такие гладкие, как, может быть, хотелось бы, мы много сотрудничаем на практической основе с Россией в Арктике, — отметил он. — Мы надеемся, что Арктика должна остаться — и это так в настоящее время — она должна оставаться территорией с низким уровнем напряженности, а также [территорией] мирного сотрудничества между различными государствами, участвующими в этом (переговорах по проблемам вокруг Арктики — прим. ТАСС)», — подчеркнул посол ЕС. Он указал на «хороший уровень сотрудничества на крайне практической основе» с Россией, в особенности по утилизации ядерных отходов кораблей и подводных лодок.

Манн подчеркнул, что ЕС предоставляет международные гранты по развитию и изучению Арктики участникам из России, Канады и США. «По этому вопросу у нас трансграничное сотрудничество», — отметил посол.

Говоря о военной активности России в Арктике, он подчеркнул: «Существуют различные точки зрения по поводу того, что они [Россия] делают, является ли это агрессивным начинанием, либо же это чисто оборонительные меры». Манн также указал и на то, что НАТО также проводит в этом регионе свои военные учения. «Несколько недель назад мы видели американские и британские корабли в Баренцевом море впервые за 40 лет или около того», — добавил он. Посол считает, что сейчас «нет никакой необходимости обострять напряженность в Арктике».