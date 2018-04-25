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В Эстонии из-за шторма обесточены 60 тысяч домов

Фото из открытых источников

Порядка 60 тысяч домохозяйств в Эстонии оказались без электричества из-за обрушившегося на республику шторма, сообщила сетевая компания Elektrilevi.

«Сегодняшний шторм причинил сети электропередачи очень много неприятностей, — заявил агентству BNS глава диспетчерского центра Elektrilevi Юри Клаассен. — Скорость ветра местами превышает 30 м/с, в результате во многих районах деревья повалились на линии электропередачи, а мачты сломались».

Наибольшие разрушения из-за шторма произошли в уездах Вильяндимаа, Пылвамаа, Тартумаа, Вырумаа, Пярнумаа и Валгамаа.

Клаассен добавил, что устранение аварий идет медленно из-за сложных условий. «Мы ищем места аварий, все бригады вышли на работу и устраняют аварии, но условия сложные, а аварий много, — пояснил он. — Ликвидация аварий продолжится ночью и завтра. Ситуация очень сложная, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы восстановить подачу электричества».

Накануне по Центральной Европе пронесся сильный ураган. Погибли минимум два человека.

korrespondent.net
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