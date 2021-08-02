В Европе число случаев COVID превысило 60 млн

В странах Европы с начала пандемии зафиксировали уже больше 60 млн случаев коронавируса. Об этом сообщает Европейское бюро ВОЗ в понедельник, 2 августа.

В регионе от последствий коронавируса умерли более 1,2 млн человек, заявила директор бюро по чрезвычайным ситуациям Дорит Ницан.

«Общий охват вакцинацией широко варьируется между государствами — членами в Европейском регионе ВОЗ, и охват вакцинацией приоритетных групп населения, таких как люди старше 60 лет, работники здравоохранения, люди, живущие в учреждениях долгосрочного ухода, и лица с сопутствующими заболеваниями, все еще остается низким в некоторых странах. Поскольку вакцины доказали свою эффективность в предотвращении тяжелых заболеваний и смертей, большее количество случаев заболевания в этих приоритетных группах будет означать больше госпитализаций и смертей. Поэтому мы должны срочно вакцинировать все приоритетные группы», — сказала Ницан.

По ее словам, необходимо быстро увеличить масштабы вакцинации во всех странах для защиты уязвимых групп населения.

«Кроме того, мы должны продолжать следить за мерами общественного здравоохранения и социальной защиты, включая тестирование, отслеживание, изоляцию, карантин, а также мытье рук, ношение масок и поддержание физического дистанцирования в людных, тесных и закрытых местах», — добавила Ницан.

Также в ВОЗ советуют подумать о необходимости путешествий и оценить их риски, чтобы снизить риск заражения коронавирусом этим летом.

Напомним, что ранее ученые нашли причины появления новых штаммов COVID. Исследователи заключают, что массовая вакцинация не должна быть поводом для ослабления ограничений: не только социального дистанцирования, но и перемещения между странами.