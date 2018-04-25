В Европе продлили карантинные меры

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В ряде стран правительства продлевают карантинные меры из-за коронавируса. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, Великобритания продлевает карантин еще на три недели, пишет BBC.

«Если я начну давать вам искусственные и произвольные временные рамки, это станет самой безответственным вещью, поэтому я не могу этого делать», — заявил глава британского МИД Доминик Рааб, временно замещающий премьер-министра Бориса Джонсона

Рааб ссылается на индикаторы эффективности мер социального дистанцирования, но добавляет, что в Британии уровень заражения еще не снизился настолько, насколько нужно.

«Любое изменение мер социального дистанцирования сейчас может угрожать значительным увеличением инфекций», — резюмировал Рааб.

В свою очередь в Португалии до 2 мая продлили чрезвычайное положение, передает Sentinel & Enterprise. Тем не менее, в зависимости от того, как будет развиваться пандемия и с учетом опыта других европейских стран, в мае могут ослабить ограничения и частично открыть компании и учреждения.

Наконец, в Румынии чрезвычайное положение было продлено до 14 мая, информирует Romania Insider. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что пока нет никаких признаков замедления пандемии вопреки беспрецедентным ограничениям. При этом в правительстве все же надеются, что после 15 мая учебные заведения смогут восстановить работу.