В Европе зарегистрировано более 8 тыс. случаев оспы обезьян, лидирует Испания

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Регионального бюро на 12 июля, в Европе зарегистрировано 8 238 случаев оспы обезьян, причем Испания является страной с наибольшим числом положительных результатов (2 034).
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за Испанией следуют Великобритания (1735 случаев), Германия (1636), Франция (721), Нидерланды (503), Португалия (473), Италия (292), Бельгия (225), Швейцария (163), Израиль (73), Австрия (63), Ирландия (54), Швеция (49), Норвегия (31), Дания (30), Венгрия (28), Польша (21), Словения (18). Замыкают список Румыния (14 случаев), Финляндия (13), Греция (12), Чехия (10), Мальта (9), Исландия (6), Люксембург (6), Гибралтар (4), Болгария (3), Хорватия (3), Эстония (2), Латвия (2), Грузия (1), Россия (1), Сербия (1), Словакия (1) и Турция (1 случай).
Согласно отчету ECDC и ВОЗ, по всей Европе зарегистрировано 183 госпитализации (10,2 проц), из которых 98 нуждались в клинической помощи. Троим из них потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии (ОИТ).
До сих пор не было зарегистрировано ни одного случая смерти от обезьяньей оспы. По данным ECDC и ВОЗ, 23 случая заболевания были обнаружены у медицинских работников, хотя расследования все еще продолжаются, чтобы определить, не было ли заражение вызвано воздействием на их рабочем месте.