В Европе зарегистрировано более 8 тыс. случаев оспы обезьян, лидирует Испания

Согласно отчету ECDC и ВОЗ, по всей Европе зарегистрировано 183 госпитализации (10,2 проц), из которых 98 нуждались в клинической помощи. Троим из них потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии (ОИТ).

До сих пор не было зарегистрировано ни одного случая смерти от обезьяньей оспы. По данным ECDC и ВОЗ, 23 случая заболевания были обнаружены у медицинских работников, хотя расследования все еще продолжаются, чтобы определить, не было ли заражение вызвано воздействием на их рабочем месте.