В Нидерланды прибыли сотни единиц военной тяжелой техники и американских транспортных средств. Оттуда они направятся в Восточную Европу для усиления восточного фланга НАТО, сообщает телеканал NOS.
Отмечается, что американскую технику кораблями привезли в портовый город Флиссинген. Нидерландские военные помогут обеспечить транспортировку американской армейской бригады, прежде чем американские военные продолжат свой путь в Польшу и Литву.
Как сообщается, в состав бригады входит 1275 единиц техники, в том числе много танков M1 Abrams, боевых машин пехоты Bradley и другой техники, которая будет переброшена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу. Бригада будет находиться на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.
Как сообщалось, НАТО усилит присутствие в Восточной Европе.korrespondent.net
“В Европу прибыла военная техника США для размещения в Литве и Польше — СМИ”
В Польше — ладно, а прекрасную Литву зачем же превращать в мишень? А, с другой стороны, кто же посмелится возразить вашингтонскому обкому?