В Европу прибыла военная техника США для размещения в Литве и Польше — СМИ

Как сообщается, в состав бригады входит 1275 единиц техники, в том числе много танков M1 Abrams, боевых машин пехоты Bradley и другой техники, которая будет переброшена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу. Бригада будет находиться на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.

Как сообщалось, НАТО усилит присутствие в Восточной Европе.