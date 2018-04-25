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В Евросоюзе приняты новые квоты на вылов рыбы

Фото pixabay.com

После сложных переговоров страны Евросоюза достигли соглашения о квотах на вылов рыбы в следующем году и методах рыболовства в европейских водах. Сокращается промысел некоторых видов ради сохранения их популяций.

Переговоры по данному вопросу в Брюсселе были длительными и непростыми. Среди сложных целей была задача договориться о 45-процентном сокращении вылова некоторых популярных видов рыб, численность которых начала сокращаться. К таким видам относится, например, треска.

Также нелегко было прийти к соглашению об ограничении срока, в течение которого можно заниматься рыболовным промыслом. В соответствии с новыми правилами, рыболовные суда смогут выходить в море лишь на 15 дней в месяц. Правительства стран-членов ЕС с тревогой отмечали, что предлагаемые меры поставят под угрозу не только будущее рыболовства, но и уничтожат тысячи уже существующих рабочих мест, оставив многих занятых в рыболовстве людей без стабильного источника дохода.

Участники переговоров убеждены, что решение оказалось не только сложным, но и крайне важным для защиты природы. Как отметила министр рыболовства Ирландии, сделка служит интересам всех стран ЕС в равной мере и необходима для сохранения природы.

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«Мы должны поддерживать устойчивость в её самом широком применении, с учётом нужд рыболовецких общин, – подчеркнул политик. – И я думаю, что мы получили правильный баланс; мы достигли реального прогресса в плане поддержания рыбных запасов на устойчивом уровне».

Соглашение распространяется в основном на Атлантику и Северное море. Теперь значительно сократится вылов трески, а также морского окуня и креветок, но в то же время увеличится промысел скумбрии и пикши, поскольку ни одному из этих видов не грозит вымирание.

Однако даже новые нормы не удовлетворили организации защитников окружающей среды, которые считают данные меры недостаточными и несвоевременными, обвиняя Европейский союз в том, что он не установил рыбные квоты на устойчивых уровнях к обещанному сроку. «Мы, конечно, крайне разочарованы нашими министрами рыболовства, – сказала эколог Ребекка Хаббард (Rebecca Habbard). – Они не только продолжают хищнический лов, истощающий запасы, но и не укладываются к собственному крайнему сроку в 2020 году. Они также упускают прекрасную возможность предпринять решительные меры по спасению климата, о которых на днях говорилось на заседании Совета ЕС.» Активисты «зелёных» движений осуждают страны ЕС за предпочтение своих краткосрочных экономических интересов защите морской природы.

rg-rb.de

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