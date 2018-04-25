В Евросоюзе приняты новые квоты на вылов рыбы

Фото pixabay.com

После сложных переговоров страны Евросоюза достигли соглашения о квотах на вылов рыбы в следующем году и методах рыболовства в европейских водах. Сокращается промысел некоторых видов ради сохранения их популяций.

Переговоры по данному вопросу в Брюсселе были длительными и непростыми. Среди сложных целей была задача договориться о 45-процентном сокращении вылова некоторых популярных видов рыб, численность которых начала сокращаться. К таким видам относится, например, треска.

Также нелегко было прийти к соглашению об ограничении срока, в течение которого можно заниматься рыболовным промыслом. В соответствии с новыми правилами, рыболовные суда смогут выходить в море лишь на 15 дней в месяц. Правительства стран-членов ЕС с тревогой отмечали, что предлагаемые меры поставят под угрозу не только будущее рыболовства, но и уничтожат тысячи уже существующих рабочих мест, оставив многих занятых в рыболовстве людей без стабильного источника дохода.

Участники переговоров убеждены, что решение оказалось не только сложным, но и крайне важным для защиты природы. Как отметила министр рыболовства Ирландии, сделка служит интересам всех стран ЕС в равной мере и необходима для сохранения природы.