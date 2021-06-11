В Евросоюзе привит каждый второй взрослый житель

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Каждый второй взрослый житель стран Евросоюза получил не менее одной прививки от COVID-19. Об этом сообщает телеканал Deutche Welle со ссылкой на заявление в Twitter председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Председатель отметила, что около 100 млн жителей ЕС уже получили полную защиту от коронавируса — две прививки. У Евросоюза есть хорошие шансы достичь своей цели — получить до конца июля столько вакцин, сколько будет достаточно для вакцинации 70% взрослого населения ЕС, отметила глава Еврокомиссии. По данным Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбе с ними, минимум одну дозу вакцины получили 183,1 млн жителей стран ЕС.