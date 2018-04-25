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В Германии назвали главные проблемы Бундесвера

  • Фото pixabay.com

Уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс указал на слабые темпы модернизации Бундесвера и признал, что военно-техническое состояние вооруженных сил страны остается неудовлетворительным.

Об этом он заявил во вторник журналистам на пресс-конференции в Берлине,сообщает ТАСС.

«Нехватка персонала, дефицит материальной базы и излишняя бюрократия остаются повседневностью. Так как старые структуры и процессы больше не вписываются в нынешнюю ситуацию, все усилия предпринимаются впустую», — констатировал Бартельс. Он указал на то, что Бундесверу не хватает более 20 тыс. сотрудников.

Кроме того, «до сих пор не удалось существенно улучшить техническое состояние основных боевых систем», есть проблемы с закупками вооружений, отметил уполномоченный Бундестага. «Уже прошли годы со времени заявленного изменения тенденции в вопросах улучшения материальной базы, кадров и финансов. Есть прогресс в том, что касается финансового положения и инфраструктуры, но не наблюдается ощутимого улучшения ситуации с кадрами и материальной базой», — отметил Бартельс. «Не хватает необходимой надежности, ясности в вопросе, кто за что отвечает», — указал он.

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