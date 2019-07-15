В Германии объявили новую инициативу по распределению мигрантов

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Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас объявил о новой инициативе ФРГ по распределению между европейскими странами мигрантов, которых спасают в Средиземном море. Об этом он сказал в интервью изданию редакционной группы RND.

По его словам, Германия готова «сделать значительный вклад и гарантировать, что будет забирать к себе фиксированное количество спасенных мигрантов».

«Теперь мы должны идти вперед с теми европейскими странами, которые готовы принимать беженцев, – все остальные приглашаются к участию», – сказал Маас.

Впрочем, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против этого предложения. По его мнению, спасенных в Средиземном море мигрантов нужно отправлять обратно в страны происхождения или в транзитные лагеря, чтобы не отправлять неправильные сигналы и не поощрять мигрантов пытаться перебраться в Европу.

Напомним, программа распределения беженцев, прежде всего из Греции и Италии, была принято в сентябре 2015 большинством государств-членов ЕС. Она предусматривала распределение 160 тысяч искателей убежища среди стран ЕС. Против этой программы проголосовали Словакия, Венгрия, Румыния и Чехия. В итоге распределение так и не заработало.

В последнее время вопрос распределения спасенных в Средиземном море мигрантов обострилось в связи с действиями итальянских властей, которые закрыли порты страны для судов спасательных организаций. А власти Мальты дают разрешение судам спасателей заходить в порты только при условии, что мигрантов распределят между другими странами ЕС.

Также сообщалось, что Италия закрыла крупнейший миграционный центр в Европе, который находился на острове Сицилия.

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