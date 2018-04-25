В Германии ослабляют карантин

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Германия достигла промежуточного успеха в борьбе с распространением коронавируса и ослабляет карантин. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня на пресс-конференции по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель, сообщает ТАСС.

«Мы достигли того, в чем сначала не были уверены, и Институт вирусологии имени Роберта Коха это подтвердил», — сказала Ангела Меркель. В частности, удалось обеспечить работу системы здравоохранения Германии, больницы не перегружены.

По итогам совещания в стране введены послабления. Так, с 20 апреля разрешают работать торговым точкам площадью не более 800 кв.м. Плюс независимо от площади смогут снова открыться автосалоны, пункты продажи велосипедов, книжные магазины, зоопарки, культурные учреждения — библиотеки, архивы.

Обучение в школах будет постепенно возобновлено с 4 мая. Сначала к нему приступят старшие классы. Концепция открытия средних образовательных учреждений, как ожидается, будет проработана к 29 апреля. Детские сады пока работать не будут.

Также с 4 мая планируется открыть парикмахерские, при условии, что там будут соблюдаться стандарты гигиены, не будет очередей. Когда заработают рестораны, бары, пивные, дискотеки, театры, концертные залы, пока неизвестно.

Под запретом остаются собрания людей в церквях, мечетях, синагогах и других религиозных учреждениях. Также правительство ФРГ и власти федеральных земель Германии договорились о введении запрета на проведение всех крупных массовых мероприятий как минимум до 31 августа. Масштаб мероприятий, которые попадут под запрет, будут определять власти регионов.

Как минимум до 3 мая в силе останутся ограничения социальных контактов: гражданам по-прежнему будет запрещено собираться более чем по двое, кроме домочадцев, а также нужно будет соблюдать дистанцию в 1,5 м по отношению к прохожим и окружающим. «За нарушения впредь продолжат наказывать органы правопорядка», — отметила Ангела Меркель.

Гражданам рекомендуется отказаться от частных поездок. Отелям в Германии запрещено размещать людей в туристических целях. Жителям настоятельно рекомендуют носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах.

Канцлер отметила, что 30 апреля снова обсудит с главами регионов ситуацию с распространением коронавируса.

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В ФРГ, по данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) коронавирусом заразились 127 584 человека, выздоровели 72 600, умерли от последствий инфекции 3254.