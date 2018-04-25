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В города Латвии не будут вводить армию для соблюдения карантина

Photo by 1st BCT, 1st CD on Foter.com / CC BY-ND

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс пока не будет обращаться с просьбой привлечь армию для контроля за соблюдением новых ограничений в рамках чрезвычайного положения в связи с эпидемией COVID-19 – за их выполнением будет следить Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, сообщила советник министра Беата Йоните.

По просьбе главы МВД Национальные вооруженные силы уже привлечены к контролю на внешних границах, помогая пограничникам осуществлять проверку въезжающих и следующих транзитом людей и информируя их о необходимости соблюдения ограничений.

Осуществлять контроль новых ограничений и следить за общественным порядком будет полиция. Чтобы информировать население об ограничениях, полицейские патрули на транспортных средствах будут использовать громкоговорители. 

Также министр подготовил предложения о передаче данных о лицах, которые должны находиться в самоизоляции или на карантине, комиссиям по гражданской обороне в самоуправлениях, а те в свою очередь будут передавать эти данные полиции самоуправления и социальным службам. Это предложение еще будет обсуждаться на заседании совета по кризисному управлению.

Гиргенс сообщил, что разрабатываются также изменения в Кодексе административных нарушений об ужесточении наказаний за нарушение введенных в рамках чрезвычайного положения ограничений и запретов.

Правительство сегодня одобрило новые меры для ограничения распространения COVID-19. В дальнейшем одновременно собираться в общественных помещениях и на открытом пространстве смогут не более двух человек, люди, живущие в одном домохозяйстве, родители и их несовершеннолетние дети, а также люди, которые выполняют рабочие и служебные обязанности.

В настоящее время Кодекс административных нарушений за несоблюдение ограничений во время чрезвычайного положения предусматривает штраф в размере до 350 евро. В свою очередь Уголовный закон за нарушение ограничений и запретов во время чрезвычайного положения, если причинен серьезный ущерб, предусматривает лишение свободы до трех лет, принудительные работы.

freecity.lv

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