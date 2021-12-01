В Греции будут штрафовать непривитых людей старше 60 лет

Photo by shixart1985 on Foter

В Греции вводят обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет. За отказ от прививки ежемесячно будет налагаться штраф в размере 100 евро, сообщает газета «Катимерини».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что 9 из 10 смертей от коронавируса в стране приходится на граждан старше 60 лет. Наибольшее число госпитализаций также регистрируется в данной возрастной группе.

Отмечается, что невакцинированные граждане старше 60 лет, которые не назначат прием для первой прививки до 16 января, будут обязаны выплатить административный штраф.