В Иркутской области подсчитывают потери от паводка

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Более 600 человек обратились за медицинской помощью в пострадавших от наводнения населенных пунктах Иркутской области, число госпитализированных увеличилось до 136, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Основные жалобы — переохлаждение, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы (ссадины, ушибы), реакция на стресс. Госпитализировано 136 человек, из них 19 детей», — указывается в тексте сообщения.

12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном. Амбулаторно медицинская помощь оказана 470 гражданам, в том числе 31 ребенку. Проводится вакцинация населения от гепатита А, уже привито почти 600 человек, из которых 200 — дети.

Санитарно-эпидемиологическая обстановку в пострадавших районах власти назвали «стабильной», отметив, что случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Отмечается, что в результате подтопления пострадали 12 объектов здравоохранения: здание Нижнеудинской районной больницы, Алыгджерская врачебная амбулатория, Нижнеудинская районная поликлиника, Нижнеудинское медицинское училище, Тулунский противотуберкулезный диспансер, семь фельдшерско-акушерских пунктов.

Паводок начался из-за дождей. В 48 населенных пунктах подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, а также 41 социально значимый объект.

В зоне паводка, возможно, погибло более 600 голов крупного рогатого скота, лошадей и свиней. По данным министерства сельского хозяйства, в зоне паводка находятся 43 сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Чунского, Зиминского районов.

Кроме того, на территории пострадавших районов подтоплены посевы более 3,6 тыс. га зерновых культур, 25 га картофеля, 272 га сенокосов. Также пострадали хранящиеся в складах 767 тонн зерна и 120 рулонов сена. В ведомстве сообщили, что точные данные по масштабам ущерба сельскому хозяйству в пострадавших от наводнения районах определят после спада воды.

Ранее, заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на совещании в Братске у президента РФ Владимира Путина по ситуации с наводнениями в Иркутской области оценил ущерб сельскому хозяйству региона примерно в 300 млн рублей.

Более 4 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 10 тысяч человек, пострадали с 25 июня от наводнения в Иркутской области, вызванного сильными дождями. По состоянию на утро воскресенья остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, в которых проживают 4,2 тысячи человек, в 28 населенных пунктах. Всего из опасных зон были эвакуированы более 2 тысяч жителей. В результате разгула стихии погибли пять человек, двое, включая ребенка, пропали без вести.

Российские летние лагеря отдыха готовы принять детей из пострадавших от паводка населенных пунктов Иркутской области. Об этом в воскресенье журналистам сообщил пресс-секретарь министра просвещения РФ Андрей Емельянов.