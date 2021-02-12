В Ирландии плату за поездку на курорт хотят увеличить с €500 до €2,000

Поездка на отдых не является необходимостью при “пятом уровне” коронавирусной угрозы, сообщила генеральный секретарь аппарата премьера Лиз Кавана. “Вообще – не время думать об отдыхе” – заявила она- “а то у нас тут больше половины приезжих – загорелые отдыхающие”.

Удивительно, что правительство вместо того, чтобы просто запретить рейсы в курортные зоны решило назначить поборы, как будто это остановит уставших от бесконечных ограничений людей.