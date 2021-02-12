В Ирландии плату за поездку на курорт хотят увеличить с €500 до €2,000

Штраф за зарубежную поездку на отдых планируют увеличить с €500 до €2,000, заявил премьер-министр Михол Мартин
Таким образом правительство пытается бороться с выездом ирландцев за рубеж, сообщает thejournal.ie
Ранее, сообщалось, что “отдыхающие” соглашались оплатить €500 и все равно вырваться с острова в теплые края.
Поездка на отдых не является необходимостью при “пятом уровне” коронавирусной угрозы, сообщила генеральный секретарь аппарата премьера Лиз Кавана. “Вообще – не время думать об отдыхе” – заявила она- “а то у нас тут больше половины приезжих – загорелые отдыхающие”.
Удивительно, что правительство вместо того, чтобы просто запретить рейсы в курортные зоны решило назначить поборы, как будто это остановит уставших от бесконечных ограничений людей.
На следующей неделе, ожидается, что правительство объявит программу принудительного гостиничного карантина по примеру британской.
Лео Варадкар “прозрачно намекнул” жителям Ирландии, что в этом году не стоит даже и задумываться о “теплых странах”, а скорее всего и о “веселом рождестве” 2021.
Ирландские магазины, поняв, что дни св. Валентина и св. Патрика, так же как 23 февраля и 8 марта не стоят на повестке дня, уже предложили Пасхальную атрибутику.russianireland.com