В Исландии выставлен на продажу действующий вулкан

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Исландская семья, владеющая землей, на которой находится активный вулкан Фаградальсфьядль («гора в пестрой долине»), выставила участок на продажу, сообщает Bloomberg.

Продавцы вулкана рассчитывают, что он превратится в туристический объект — с парковкой и сервисным центром, а туристические компании получат право продавать туры к месту извержения, осуществлять посадку на вертолетах.

Вулкан Фаградальсфьядль спал 6 тыс. лет. Он пробудился 19 марта. После этого туристы со всего мира стали съезжаться на полуостров Рейкьянес, чтобы полюбоваться на лаву.

В апреле недалеко от вулкана с воздуха была обнаружена новая трещина. Местные власти эвакуировали туристов от подножия вулкана, глава службы безопасности Сигурдур Бергман сообщил, что отдыхающим у вулкана может грозить опасность. Новая трещина находится в 500 метрах от места первого извержения. По словам летчиков, ее длина также достигает 500 метров.

Вулкан находится на территории фермерского хозяйства Храун, которым на протяжении многих лет владеет одна семья. «Участок продается по правильной цене. Мы уже получили по меньшей мере два предложения», — сообщила одна из наследниц земли Анна Тордис Гудмундсдоттир. «Я бы хотела, чтобы кто-то построил здесь что-то милое, чтобы публика могла наслаждаться», — поделилась Гудмундсдоттир.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир сообщила телеканалу RUV, что власти страны не планируют покупать землю. Она также сказала, что власти Исландии выделят 70 млн крон (564 тысяч долларов) на создание инфраструктуры на этом месте. Новые владельцы, напомнила премьер, должны будут предоставлять всем желающим доступ к участку.