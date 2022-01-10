В Испании кошек и собак приравняли к членам семьи

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Испания признала домашних питомцев разумными существами и законными членами семьи и теперь у них будет идентификационная карта, которая будет внесена в национальную базу данных. Об этом пишет El Pais.

«Животные в Испании больше не будут иметь статус объекта, их нельзя будет изъять, покинуть, плохо с ними обращаться или разлучить их с одним из владельцев в случае развода супругов. При этом изменения законодательства касаются всех животных, независимо от того, домашние они или дикие», — сказано в сообщении.

Теперь во время разводов суд, равно как и с детьми, будет решать, кому лучше заботиться о любимце. Котик или собачка достанется тому, у кого лучше финансовая состоятельность.

Также суды при разводе могут ограничить родителям возможность видеть своих детей, если окажется, что они жестоко обращались со своими домашними животными.

Домашних питомцев также можно будет включать в завещания.

Если ни один из наследников не захочет стать опекуном животного, его могут передать третьему лицу для ухода и защиты.

Кроме того, обновленное законодательство отмечает, что если кто-то нашел потерянное животное, его следует передать владельцу или человеку, который за ним ухаживает, если нет признаков, что животное оставили специально или что над ним издевались. В таком случае нужно будет уведомить об этом соответствующие органы.