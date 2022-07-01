В Испании выявлен первый случай холеры с 1979 года

Учёные пытаются выяснить источник заражения, понять, есть ли другие заразившиеся, оценить риски для населения. Предположительно, вода была взята из колодца на ферме.

По информации Минздрава Испании, это случай может быть первым аутохтонным (независимым от внешних факторов) случаем заражения холерой в стране с 1979 года.