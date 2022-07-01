В Испании выявлен первый случай холеры с 1979 года

El Pais пишет, что в испанском автономном сообществе Кастилия-ла-Манча впервые с 1979 года был выявлен случай заражения холерой.
Власти опечатали одну из ферм в провинции Толедо после случая заражения холерой в результате употребления воды из-под крана. Инфекцией заразилась несовершеннолетняя жительница автономного сообщества Мадрид, её госпитализировали.
Учёные пытаются выяснить источник заражения, понять, есть ли другие заразившиеся, оценить риски для населения. Предположительно, вода была взята из колодца на ферме.
По информации Минздрава Испании, это случай может быть первым аутохтонным (независимым от внешних факторов) случаем заражения холерой в стране с 1979 года.tourister.ru