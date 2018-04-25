В Италии 4 мая могут открыть рестораны, бары и парки

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Правительство Италии рассматривает возможность возобновить с 4 мая работу ресторанов, баров, а также открыть парки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Окончательное решение будет принято на основании рекомендаций специалистов и эпидемиологических данных по следующим двум неделям.

Если карантин все же будет ослаблен, то в стране будут приняты все меры предосторожности. Обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, открытые террасы и площадки для размещения посетителей будут оборудованы с учетом безопасной дистанции.

При этом сохранится запрет на встречи большими группами. Это ограничение будет касаться и прогулок в парках вдали от дома.

Пока действующий в Италии с 10 марта строгий карантин, включающий ограничение на передвижение, прекращение коммерческой и производственной деятельности не первой необходимости, продлен до 3 мая. Министр образования Лучия Адзолина объявила, что школы, скорее всего, открыты не будут до конца учебного года. При этом руководство ряда областей, в том числе северных, где сконцентрировано наибольшее число инфицированных, настаивает на возобновлении производства и работы на строительных площадках. Правительство разрешило открыть книжные магазины и магазины детских товаров, а также парфюмерные лавки. Однако эти торговые точки заработали по стране не везде.

С начала пандемии число инфицированных в Италии достигло почти 172,5 тыс. человек, из которых умерли 22 745, выздоровели 42 727.