В июне поток лживой информации о коронавирусе сократился вполовину

Nuotrauka kariuomene.kam.lt/ Vyr. srž. sp. Ievos Budzeikaitės

Литовская армия утверждает, что в июне, по сравнению с предыдущими месяцами, поток вводящей в заблуждение информации о коронавирусе в информационном пространстве сократился наполовину.

«На фоне постепенного ослабления карантинных условий и окончательной отмены карантина в Литве, мы отметили, что в поток дезинформации на эту тему в литовском информационном пространстве сократился. В июне фиксировалось в два раза меньше вводящей в заблуждение информации о коронавирусе, по сравнению с мартом или апрелем», – заявил на пресс-конференции в сейме главный специалист Департамента стратегической коммуникации вооруженных сил (ВС) Литвы, старший лейтенант Мажвидас Кунявичюс.

По его словам, с начала февраля в Литве в целом было зафиксировано 1484 случая дезинформации о коронавирусе. Сообщения чаще всего распространялись на русском, литовском, английском языках.

«Цели и мишени дезинформации остаются неизменными: это желание вызвать противостояние в обществе, создать имидж Литвы как отсталого, плохо функционирующего государства, принизить государственный потенциал и достижения, дискредитировать государственность, власть и ее решения, членство в НАТО, в Евросоюзе, и наших союзников», – сказал представитель литовской армии.

По словам М. Кунявичюса, самые значительные потоки вводящей в заблуждение информации и конспиративных теорий все еще остаются в тех государствах, где ситуация с коронавирусом с трудом контролируется.

Он подчеркнул, что из этих стран такая информация попадает в Литву, однако по причине более низкого интереса и контролируемой ситуации » сообщения не достигают больших аудиторий, транслируются на сайтах с низким доверием, в группах или в блогах».