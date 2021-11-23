В Израиле стартовала вакцинация детей от пяти лет

В Израиле с 23-го ноября стартует кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет. В страну уже доставлены большие объемы детской вакцины. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил Reuters.

«В Израиль доставлено много доз детской вакцины, в очень больших объемах. Мой сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку», — заявил глава израильского правительства Нафтали Беннет.

Он же добавил, что в этой возрастной категории находятся до 9,4 млн жителей Израиля.

Согласно данным Минздрава страны, к ноябрю на эту группу пришлось более трети новых случаев. Ученые сомневаются в том, что Израиль сможет достичь коллективного иммунитета, если детям не введут вакцинацию. В то же время политики утверждают, что прививка прежде всего необходима для защиты индивидуального здоровья, а не для прекращения передачи вируса.

Несмотря на то, что большинство детей не имеет никаких симптомов во время болезни, однако COVID-19 может нести риски в более долгосрочной перспективе, считают ученые.

Национальная кампания по вакцинации жителей Израиля препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По сведениям Минздрава, к настоящему времени первую дозу вакцины получили 6,2 млн израильтян, вторую — 5,7 млн, третью — 4,1 млн (общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек).

Напомним, что Израиль первым в мире проведет национальные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, целью которых станет проверка готовности страны к потенциальной вспышке нового варианта COVID-19.