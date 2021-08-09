В Израиле вновь ужесточают ограничения

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Информагентство RT со ссылкой на сообщение израильского радио Kan пишет, что в Израиле в связи с распространением коронавируса вновь ужесточили ограничения.

Так, с 8 августа при скоплении более 100 человек даже на открытом воздухе будет действовать масочный режим. С 20 августа посетить заведения и мероприятия смогут только вакцинированные граждане, переболевшие или имеющие ПЦР-тест.

О нововведениях сообщил глава израильского Минздрава Ницан Хоровиц, который заявил, что «штамм «дельта» из-за его характеристик, на самом деле, является новой болезнью». При этом введение полного локдауна в стране пока не требуется, это будет «последним шагом».