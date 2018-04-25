В Каунасе зарегистрирован первый в этом году случай кори.
По словам главы Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД Саулюса Чаплинскаса, эти опасным заболеванием заразился мужчина сорока лет с небольшим.
«Ситуация с его прививками неизвестна, но по количеству антител можно сделать вывод, что он был привит только одной прививочной дозой и иммунитет у него не сформировался», – сказал BNS С. Чаплинскас.
Он также отметил, что заразившийся корью мужчина в последнее время из Литвы не выезжал.
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