Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Каунасе зарегистрирован первый в этом году случай кори.

По словам главы Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД Саулюса Чаплинскаса, эти опасным заболеванием заразился мужчина сорока лет с небольшим.

«Ситуация с его прививками неизвестна, но по количеству антител можно сделать вывод, что он был привит только одной прививочной дозой и иммунитет у него не сформировался», – сказал BNS С. Чаплинскас.

Он также отметил, что заразившийся корью мужчина в последнее время из Литвы не выезжал.