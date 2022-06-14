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В Китае разрешили «невоенное» использование армии

Photo by Grey World on Foter.com / CC BY

Лидер Китая Си Цзиньпин подписал документ, разрешающий «невоенное» использование китайской армии. Эти действия вызывают опасения, что Пекин готовится к вторжению на остров Тайвань под видом «специальной операции», не классифицируемой как война, сообщает Radio Free Asia.

Директива, подписанная Си, вступает в силу 15 июня.

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«Она в основном систематически регулирует основные принципы, организацию и командование, виды операций, оперативную поддержку и политическую работу, а также их выполнение войсками. Она закладывает правовую основу для проведения военных операций без войны», — говорится в сообщении.

Среди целей документа — поддержание национального суверенитета, региональной стабильности и регулирование организации и проведения мирных военных операций.

Ранее в США заявили, что готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня. 

Китай пообещал сражаться за Тайвань «до конца».

korrespondent.net

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