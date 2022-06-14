В Китае разрешили «невоенное» использование армии

«Она в основном систематически регулирует основные принципы, организацию и командование, виды операций, оперативную поддержку и политическую работу, а также их выполнение войсками. Она закладывает правовую основу для проведения военных операций без войны», — говорится в сообщении.

Среди целей документа — поддержание национального суверенитета, региональной стабильности и регулирование организации и проведения мирных военных операций.

Ранее в США заявили, что готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.

Китай пообещал сражаться за Тайвань «до конца».