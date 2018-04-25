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В Китае запретят пакеты и трубочки

  • Nuotrauka www.pixabay.com

В Китае планируют масштабное сокращение использования одноразового пластика. Об этом сообщает ВВС.

До конца текущего года в крупных городах будут запрещены неразлагаемые пластиковые пакеты, во всех городах и населенных пунктах их запретят к 2022 году. Полный запрет, действующий на всей территории страны, вступит в силу в 2025 году — до этого момента магазины все еще могут использовать такие пакеты для упаковки свежих продуктов.

Также изменения коснутся местных общепитов, где к концу 2020 года не останется одноразовых трубочек. Всю ресторанную индустрию обяжут на 30% сократить использование одноразовых пластиковых предметов, а гостиницы к 2025 году должны перестать предоставлять постояльцам одноразовые пластиковые предметы. Под запретом также производство и продажа пакетов толщиной менее 0,025 мм.

Стоит отметить, что Китай является одним из крупнейших в мире потребителей пластика, годами власти страны пытаются решить проблему тонн неразлагаемых отходов, которые производит 1,4-миллиардное население страны. Самая большая свалка в стране занимает площадь примерно в 100 футбольных полей, и она исчерпала свои ресурсы на 25 лет раньше, чем планировалась.

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Ранее ученые выяснили, что пластик убивает до миллиона человек в год. Жертвами загрязнения являются жители развивающихся стран. Это установили ученые ряда организаций.

korrespondent.net

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