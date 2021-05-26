В Китае заявили о готовности расширять сотрудничество с ЕС

По его словам, «Китай всегда рассматривал отношения с ЕС со стратегической точки зрения, полагал, что сотрудничество является общим направлением и лейтмотивом отношений между КНР и ЕС, а также смотрел на Европу как на партнера, а не соперника».

«Мы будем придерживаться выбранной нами системы и пути развития, полностью уважать независимый выбор других стран и не будем участвовать ни в каком экспорте систем или системной конкуренции», — отметил глава МИД КНР.https://moevideo.biz/native?id=mv-content-roll-2410&slot=content&api=2.0&ref=tass.ru

20 мая депутаты Европарламента приняли решение заморозить ратификацию Всеобъемлющего соглашения об инвестициях с Китаем из-за введения Пекином в марте контрсанкций против европейских законодателей. Согласно тексту резолюции, процесс ратификации соглашения возможен лишь после снятия КНР введенных против депутатов мер.

Китай 22 марта запретил въезд в страну 10 европейским гражданам, включая пятерых депутатов Европарламента, за вмешательство в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Эта мера стала ответом на введение санкций ЕС против Китая, которые мотивированы якобы имеющими место в КНР нарушениями прав уйгурского населения.