В Клайпеде переименуют Могилевскую улицу

Улицу в Клайпеде, названную именем белорусского города Могилева (Mogiliovo) хотят переименовать в улицу Жардес.

Проект решения обсудят городские политики на ближайшем заседании горсовета.

Изменение названия улицы Могилево на улицу Жардес было одобрено в марте Комиссией по признанию известных людей, исторических дат, событий и названий улиц.

Принимая во внимание военные действия России на Украине, Клайпедский муниципалитет ранее одобрил расторжение договоров с Череповцом и Калининградом (Россия) и Могилевом (Беларусь).

Пытаясь выразить поддержку Украине, городской совет одобрил предложение назвать тропу в Мелнраге именем Одессы.

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