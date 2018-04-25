В Клайпедском порту планируется возобновить судоходство

Во вторник утром в Клайпедском морском порту планируется возобновить судоходство, которое было ограничено по причине сильного ветра в понедельник вечером.

«В 10 часов будет возобновлено судоходство, сила ветра составляет 12-13 метров в секунду, высота волн – 3,5 метра», – комментировала BNS представитель порта по связям с общественностью Довиле Рингис.

По ее словам, в данный момент нет судов, ожидающих входа в Клайпедский порт, однако есть судно, ожидающее выхода. Она также сообщила, что судно выйдет из порта около 10 часов, когда будет возобновлено судоходство.

Судоходство в литовском порту было остановлено в понедельник вечером.