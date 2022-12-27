В КНР намерены укрепить связи с Россией

«Что касается украинского кризиса, мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтения ни той, ни другой стороне и не подливая масла в огонь, тем более не стремясь к выгоде от ситуации», — заявил Ван И.

Он также также обвинил США в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, заявив, что Пекин «решительно отверг ошибочную политику США в отношении Китая». При этом Ван И признал, что опыт показал, «что Китай и Соединенные Штаты не могут отделить или разорвать цепочки поставок».

По словам дипломата, Китай будет стремиться вернуть отношения с США в нужное русло, отметив, что они резко ухудшились, потому что «Соединенные Штаты упорно продолжают рассматривать Китай как своего главного конкурента и участвуют в вопиющей блокаде, подавлении и провокациях против Китая».

Ранее в КНР заявили, что российское вторжение в Украину поставило КНР «в очень трудное положение», поскольку Пекин не хочет «выбирать между друзьями».