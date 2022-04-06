В Кремле сочли высылку российских дипломатов из стран ЕС недальновидным шагом

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Массовая высылка российских дипломатов из европейских стран в нынешних кризисных условиях является недальновидным шагом, который не останется без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к высылке более сотни российских дипломатов из стран ЕС, Песков заявил: «Относимся негативно, с сожалением».

«Сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях, это недальновидный шаг», — пояснил Песков.

По его словам, этот шаг, «во-первых, и дальше осложнит наше общение, которое необходимо для поисков урегулирования, а второе — неминуемо приведет к ответным шагам».

Власти Дании 5 апреля сообщили о высылке 15 сотрудников российских дипмиссий, из Италии будут высланы 30 дипломатов РФ, из Швеции — 3, Словении, Испании. Накануне о похожих мерах объявили власти Германии и Франции,Литве, Латвии, Эстонии.