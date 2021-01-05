В крупных торговых сетях не осталось живой рыбы

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

В крупнейших торговых сетях Литвы больше нет аквариумов с живой рыбой. Последними от них отказались Rimi и Maxima.

«Мы готовимся к этому изменению, потому что должны обеспечить магазины ассортиментом, который бы компенсировал отказ от живой рыбы», — сказала директор департамента коммуникаций Maxima, Эрнеста Дапкене.

Представитель торговой сети Iki сообщила BNS, что она первой полностью прекратила торговлю живой рыбой.

«Торговая сеть обещала прекратить продажу живой рыбы еще в начале 2020 года. В мае демонтировали все аквариумы. Решение отказаться от торговли живой рыбой было обусловлено тем, что мы заботимся о благополучии животных », — прокомментировала менеджер по коммуникациям Iki, Вайда Будриене.

Представитель Rimi Lietuvos BNS сообщил, что с 1 января сеть также не продает живую рыбу.

В декабре прошлого года Rimi Lietuva заявила, что большие праздники 2020 года станут последними, когда в магазинах можно будет купить живую рыбу.

Представитель Norfa Дарюс Рилишкис заявил в понедельник BNS, что сеть давно не продает живую рыбу. А в январе прошлого года представители Lidl заявили, что их позиция — без живой рыбы.

Активисты по защите прав животных призвали торговые сети прекратить торговлю живой рыбой.

Живой рыбой все еще торгуют на рынках.

Информация ЛК по сообщению BNS