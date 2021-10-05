В Латвии планируют усилить коронавирусные ограничения

Фото pexels.com

Властями Латвии была достигнута договоренность усилить ближайшее время коронавирусные ограничения в стране. Целью таких мероприятий является защита невакцинированного населения.

Правительство Латвии также рассматривает возможность снова ввести в стране чрезвычайное положение. На данный момент не известно, будет ли такой режим введен только в секторе здравоохранения или по всей стране.

Из-за коронавируса чрезвычайное положение в Латвии объявляли уже дважды.

Кроме того, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш также сказал, что маску в Латвии в общественных местах должны носить все люди, независимо от вакцинации.

Как сообщалось ранее, в Латвии в лотерею разыграют 100 тыс. евро, мотивируя людей к вакцинации.