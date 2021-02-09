В Латвии попали под запрет 16 телеканалов

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) исключил 16 телеканалов из списка ретранслируемых на территории страны, так как их представитель в стране неизвестен с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте регулятора во вторник, 9 февраля.
Так, NEPLP исключил из списка телеканалы REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, NTV Serial (НТВ Сериал), NTV Stilj (НТВ Стиль), НТВ право, Киномикс, Наше новое кино, Родное кино, Индийское кино, Кинокомедия, Киносерии, КВН ТВ, Кухня ТВ, BOX TV и HD Life.
«Это решение было принято, потому что Совет не имеет информации о вышеупомянутом представителе распространения программ или представителях в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев программ на распространение в Латвии, а также Совет не получил информации от владельца о продлении распространения в Латвии», – говорится в сообщении.
Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.
Бывший правообладатель SIA TEM LV сообщил, что с 1 февраля у него больше нет прав на ретрансляцию этих телеканалов. Такую информацию также предоставили кабельные операторы.
NEPLP обращался к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить Совету подтверждающие документы о правах на распространение вышеуказанных программ на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.
Напомним, 7 февраля в Латвии на год запретили трансляцию телеканала Россия РТР на территории страны за язык ненависти в отношении Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Латвию за такое решение, назвав его правильным и взвешенным шагом.
В свою очередь РФ возмутилась запретом своего телеканала в Латвии. В МИД РФ заявили, что запрет вещания телеканала Россия РТР в Латвии является «грубым нарушением обязательств Риги по обеспечению свободы слова».korrespondent.net