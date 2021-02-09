В Латвии попали под запрет 16 телеканалов

Бывший правообладатель SIA TEM LV сообщил, что с 1 февраля у него больше нет прав на ретрансляцию этих телеканалов. Такую ​​информацию также предоставили кабельные операторы.

NEPLP обращался к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить Совету подтверждающие документы о правах на распространение вышеуказанных программ на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.

Напомним, 7 февраля в Латвии на год запретили трансляцию телеканала Россия РТР на территории страны за язык ненависти в отношении Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Латвию за такое решение, назвав его правильным и взвешенным шагом.

В свою очередь РФ возмутилась запретом своего телеканала в Латвии. В МИД РФ заявили, что запрет вещания телеканала Россия РТР в Латвии является «грубым нарушением обязательств Риги по обеспечению свободы слова».