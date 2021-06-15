В Латвии вступили в силу новые послабления

Люди без COVID-сертификата по-прежнему смогут собираться на частные мероприятия численностью до 10 человек из двух семей. Также они могут собираться на частных мероприятиях до 20 человек на открытом воздухе без ограничения количества домохозяйств.

Общепит внутри помещений

Предприятия общественного питания могут обслуживать на месте людей, привитых от COVID-19, переболевших коронавирусом или имеющих подтверждение, что в течение последних 48 часов они сделали тест на COVID-19 и он отрицательный, имеющих негативный тест на антигены к SARS-CoV-2, сделанный в течение шести часов, а также находящихся с этими лицами детей.

Предприятия общепита могут обслуживать клиентов в помещениях с соблюдением строгих эпидемиологических требований – за одним столиком могут находиться до четырех человек, не считая детей, из двух домохозяйств. В целом за одним столиком могут находиться не более десяти человек.

В помещениях ресторанов и кафе необходимо обеспечить расстояние не менее двух метров между столиками, а после каждого использования столы необходимо дезинфицировать. Также в помещениях должна быть обеспечена вентиляция или регулярное проветривание, а каждому посетителю будет выдаваться индивидуальный набор столовых приборов и посуды.

В помещениях кафе и ресторанов посетители должны быть в масках, за исключением времени, когда они находятся за столиком. Предприятия общепита могут работать в помещениях с 6:00 до 24:00, а после 24:00 выдавать еду только навынос.

Аттракционы на свежем воздухе

С сегодняшнего дня в Латвии разрешены развлекательные мероприятия и аттракционы на свежем воздухе. Разрешено оказание индивидуальных развлекательных услуг, например, аттракционов и каруселей, чтобы сделать их доступными для детей всех возрастов.

Также разрешено предоставление индивидуальных хозяйственных услуг, связанных с аттракционами на свежем воздухе, включая аквапарки, развлекательные центры, парки батутов, при условии соблюдения требований эпидемиологической безопасности. Предоставлять эти услуги можно с 6:00 до 22:00.

Посетители и персонал в местах с интенсивным потоком людей должны носить защитные маски, за исключением детей в возрасте до семи лет. Оборудование в местах развлечений необходимо дезинфицировать до и после использования.

Культурные мероприятия

С сегодняшнего дня организаторы мероприятий могут проводить культурные мероприятия двух типов. Организатор мероприятия должен четко разъяснить посетителям его тип при покупке билетов.

Первый тип – это мероприятия с облегченными мерами безопасности, которые могут посещать только вакцинированные от COVID-19 и переболевшие коронавирусом. От них потребуется предъявить действующий ковид-сертификат. Вакцинированными или переболевшими должны быть и организаторы мероприятия, в противном случае они не смогут находиться в одном помещении с посетителями. В музеях эти люди могут совершать групповые экскурсии с гидом без масок и двухметровой дистанции. Количество участников в такой группе не ограничено.

В свою очередь в культурных мероприятиях второго типа могут также участвовать люди с отрицательным тестом на COVID-19 и дети младше 12 лет. Организаторы мероприятия должны быть привиты от COVID-19, с перенесенным заболеванием или иметь отрицательный тест, который сделан перед мероприятием. На таких мероприятиях и посетители, и персонал должны обязательно носить маски, соблюдать дистанцию, а зрители должны сидеть на персональных местах.

Состоявшиеся в конце прошлой недели пилотные проекты по безопасному посещению культурных мероприятий в Валмиерском театре, кинотеатре Kino Citadele и Hanzas perons Вилсоне оценила как успешные. Она подчеркнула, что посетители мероприятий вели себя очень ответственно и сотрудничали с организаторами, чтобы выполнить все требования.

Библиотеки, музеи, архивы и другие культурные учреждения можно посещать в соответствии мерами эпидемиологической безопасности, то есть индивидуально или с семьей, соблюдая дистанцию 2 метра и в масках.