В Литве 45 тысяч человек не получили пособие по болезни

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Не все жители Литвы, которые болели и получили больничный, подали в Фонд социальной защиты заявку на получение денег за время болезни.

«Содра» выслала этим людям напоминание и призвала их подать заявку. За последний год такие заявки не подали 45 000 жителей – это 4% всех случаев.

Представитель Государственного фонда социального страхования Эвалдас Микутис напоминает, что такой документ в своем аккаунте надо заполнить единожды, потом он активизируется автоматически при выписке врачом очередного бюллетеня.

Такую несложную электронную процедуру уже проделали 725 тысяч жителей – больше половины всех застрахованных.

Заявка подается не позже, чем через 12 месяцев после получения больничного. Важно — если человек подавал такую заявку до августа 2016 г., надо подать ее еще раз.

Подготовлено «ЛК» по информации «Содра»