В Литве думают обязательно тестировать на ковид больше категорий работников

«Аргументы простые — из-за распространения дельта-штамма. Мы считаем, что болеют именно непривитые люди, и хотим усилить наблюдение, надзор, чтобы случаи можно было максимально быстро выявлять и контролировать», — сказала Л. Ашоклене.

В проекте правительственного постановления предусмотрено, что такая обязанность будет введена для лиц, занимающихся международными грузоперевозками, перевозками общественным транспортом и пассажирскими перевозками, организаторов и ведущих развлекательных мероприятий.

В список также войдут работники сферы общественного питания и розничной торговли, государственного администрирования.

Л. Ашоклене подчеркнула, что список также будет включать работников кафе, баров, кассиров магазинов, если они не привились от COVID-19 и не переболели этим заболеванием.

Сейчас обязательно и периодически тестироваться на коронавирус должны работники сферы здравоохранения, учреждений длительного ухода и опеки, образования, включая летние детские лагеря.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 16 случаев, однако в Европе и во всем мире у эпидемиологов есть опасения на предмет вероятной четвертой волны коронавируса из-за распространения более заразного и опасного дельта-варианта.

Национальный центр общественного здоровья утверждает, что в Литве уже наблюдается внутреннее распространение дельта-штамма коронавируса. Ранее фиксировались только ввозные случаи — по данным за прошлую неделю, в Литве выявлено 23 таких случая.