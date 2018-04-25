В Литве коронавирус установлен у 108 медиков

В Литве коронавирус подтверждён у 108 медиков страны, информировала в среду BNS эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене.

«На эту минуту 10 медиков: врачи, младший медицинский персонал», – сказала BNS Д. Размувене.

В Вильнюсском уезде коронавирус установлен у 39 медиков, в Клайпедском – у 31, в Каунасском – у 10, в Паневежском — у 3.

У НЦОЗ также есть данные о 25 заразившихся медиках в Укмерге, но, по словам Д. Размувене, эта цифра может увеличиться, когда поступят подтверждения о новых случаях.

Директор администрации самоуправления Укмергского района Дарюс Варнас сказал в среду BNS, что пробы взяты у всех медиков, теперь нужно ждать почти полсотни результатов.

«Проверено более 50 работающих медиков, все ответы по ним отрицательные. Также взяты пробы у всех 282 медиков, которые находятся в изоляции, ещё ждём ответов примерно по 50 медикам, ответы получим, возможно, ещё сегодня», — сказал он.

По словам Д. Варнаса, ситуация в больнице должна улучшиться через неделю, когда из самоизоляции на работу вернётся «очень много медиков».

Сейчас в больнице Укмерге работает одно отделение — по длительному уходу. В нём около 80 пациентов.

В Литве подтверждён 581 случай коронавируса, восемь человек умерло, семь человек выздоровело.

Сейчас в больницах стран из-за коронавируса находится 108 человек, состояние 11 из них тяжёлое.