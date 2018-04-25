В Литве меняются условия конвоирования – наручники не обязательны

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

В понедельник Министерство юстиции Литвы сообщило об изменении правил конвоирования задержанных, арестованных или осужденных лиц – в стране отказываются от обязательного требования использования наручников и прочих средств, ограничивающих передвижение.

«С точки зрения прав человека мы не можем оправдать таких случаев, когда лицу, задержанному на рабочем месте или дома надеваются наручники, хотя он не сопротивляется и его поведение не вызывает опасность», – отметил в пресс-релизе министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

«Не раз случалось, что досудебное расследование прекращалось, или суд его оправдывал, однако в памяти цифрового пространства остаются фотографии, унижающие его достоинство. Должностные лица при конвоировании должны будут оценивать и решать вопрос необходимости наручников, использования прочих спецсредств», – сказал он.

Министерство юстиции утверждает, что должностные лица могут не соблюдать эти условия лишь в случаях, когда создается угроза жизни, здоровью или имуществу должного лица или других людей, либо когда невозможно предупредить о соблюдении специальных мер.

Указ об изменениях правил конвоирования еще должна подписать и министр внутренних дел.