В Литве находится глава штаба Объединенных сил НАТО в Брюнсюме

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В Литве с официальным визитом находится командующий штаба Объединенных силам НАТО в Брюнсюме, генерал Йорг Фолльмер.

Это первый визит генерала на этой должности, до этого он часто бывал в Литве в качестве командующего Сухопутными силами Германии, сообщило Министерство обороны Литвы.

Командование литовской армии обсудит с Й. Фолльмером ситуацию в сфере безопасности в регионе, аспекты оборонного планирования и дислокации в Литве подразделений НАТО – группы Батальона сил передового базирования и подразделения Сил интегрирования, деятельность Миссии балтийского воздушного патрулирования.

Целью визита также является повышение взаимодействия структур управления литовской армии и НАТО, дальнейшее укрепление военного сотрудничества и безопасности в регионе.

Генерал НАТО встретится с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, командующим вооруженными силами, генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом и другими представителями литовской армии.

Штаб НАТО в Брюнсюме отвечает за командование миссией НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, а также за координацию мер сдерживания и готовность к обороне.