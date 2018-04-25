В Литве очередной этап по смягчению карантина

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Правительство Литвы на минувшей неделе приняло решение об очередных послаблениях в режиме карантина: в открытых пространствах, на улице ношение масок перестает быть обязательным, возобновили работу предприятия общественного питания, они смогут возобновить обслуживание посетителей внутри помещений, а с 25 мая в школы смогут вернуться ученики, сообщает BNS.

Ношение маски в открытых местах будет рекомендовано, но не будет являться обязательным, исключение будут составлять места скопления людей — рынки, остановки общественного транспорта, мероприятия, экскурсии. Маски по-прежнему нужно будет носить в общественных закрытых местах, кроме времени приема пищи в местах общественного питания, а также во время занятий спортом.

Также с двух до пяти увеличено количество человек, которым можно будет вместе посещать парки или другие открытые общественные места при условии соблюдения дистанции, избежания прямого физического контакта.

Работа учреждений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений будет разрешена с 8 до 22 часов. Ограничения времени работы не распространяется на обслуживание посетителей в открытых местах и на доставку еду. В эти часы также разрешена работа казино и салонов игровых автоматов.

Постановление кабмина разрешает возобновить работу школам. Младшие школьники смогут вернуться в школы с 25 мая, также разрешены консультации для абитуриентов, а ученики старших классов смогут вернуться в школы с июня.

С 30 мая также разрешено возобновить профессиональные спортивные соревнования, однако без зрителей.

С 30 мая будут разрешены и мероприятия как в закрытых помещениях, так и в открытых пространствах с участием не более 30 зрителей и при условии соблюдения дистанции между ними. Аналогичные требования будут применяться и к личным праздникам.

Всеобщий карантин в Литве был введен 16 марта, он продлен до 31 мая.

Стоматологи: порядок работы

С понедельника в Литве открылись стоматологические кабинеты (с начала карантина они в стране были закрыты). Это значит, что пациенты могут получить все плановые процедуры, а не только неотложную помощь как в поликлинике, так и в частном кабинете и больнице. Правда, все учреждения, перед тем как открыться, должны подготовить план организации работы, в планах должны предусмотреть все меры безопасности работников и пациентов. Они должны проконсультироваться со специалистами Института гигиены и подготовить план возобновления предоставления услуг, который надо представить Национальному центру общественного здоровья (НЦОЗ).

В плане каждой поликлиники должно быть указано максимальное количество пациентов, которых можно принять за день в зависимости от имеющейся инфраструктуры, количества кабинетов и т.д. В плане должны быть указаны и конкретные действия, в случае если в учреждении появится инфицированный коронавирусом человек. Предусмотрено, что все услуги должно оказывать минимальное количество специалистов, необходимое для предоставления услуг. Врач, который работает в нескольких учреждениях, должен работать циклично, чтобы избежать перекрестного заражения. Важно уточнить, что считается циклом, т.е. недостаточно установить количество рабочих часов в месяц в одном учреждении. Кроме того, в зависимости от уровня опасности работники должны использовать соответствующие средства защиты. Также и специализированные больницы смогут начать предоставление услуг, только согласовав планы со специалистом по контролю за инфекциями, если такого нет – с Институтом гигиены. План надо предоставить НЦОЗ. Кроме того, в учреждении не должны проводить контактные консультации, визиты и другие собрания, без которых можно обойтись.

Условия для работы салонов красоты и спортклубов

Уже открывшиеся некоторое время назад салоны красоты смогут предоставлять больше видов услуг — по уходу за волосами, лицом, телом и ногтями, нанесению татуировок, стойкому макияжу, пирсингу, услуги соляриев и проч., сообщает BNS.

Услуги в салонах красоты должны будут предоставляться так, чтобы на одного клиента приходилось не менее 10 кв. метров, в противном случае услуги одновременно могут предоставляться только одному клиенту.

Также салоны красоты обязаны обеспечить расстояние не менее 2 метров между местами мастеров. Если нет возможности обеспечить такое расстояние, разрешается работать только на каждом втором рабочем месте.

Клиенты будут запускаться в салон только в масках, рекомендуется измерять им температуру.

При предоставлении услуг мастера в салонах должны быть в одноразовых масках и защитных щитках для лица или же в респираторе типа FFP2 и защитных очках. Во время некоторых процедур и клиент, и мастер должны быть в масках.

Также на этой неделе сняты некоторые ограничения при занятиях спортом: профессиональные спортсмены смогут тренироваться без ограничений физической дистанции, открываются спортклубы. Рекомендуется измерять температуру их посетителям.

Тренировки в спортклубах могут проходить только с соблюдением требования площади 5 кв м на одного человека и расстояния не менее 2 м между людьми. В групповых тренировках сможет участвовать не более 10 человек, за исключением членов семей.

Сотрудники персонала спортклубов в закрытых помещениях должны носить маски, респираторы или другие средства защиты.

Персоналу в закрытых помещениях рекомендуется носить маски.

В открытых казино, салонах игровых автоматов тоже действует требование ограничивать потоки посетителей, обеспечивать на каждого не менее 10 кв м площади и расстояние не менее 2 м между людьми. Игорные заведения смогут работать с 8 до 22 часов.

Выплаты родителям

На этой неделе открылись и кружки для детей. В них смогут заниматься одновременно не более 10 детей, на занятия родители обязаны приводить только здоровых детей. Рекомендуется на входе измерять температуру всем детям, детей с хроническими заболеваниями в кружки приводить нельзя.

В помещениях на каждого ребенка должна приходиться площадь не менее 5 кв м. И на открытом воздухе, и в помещениях должен соблюдаться принцип изоляции групп.

С 18 мая открылись детские сады, а с 25-го планируется открытие школ для учеников младших классов. При этом существует ряд ограничений для посещения детских садов. По этой причине многих родителей волнует, как будут обстоять дела с выплатами по уходу за ребенком. Об этом пишет портал LRT. Представитель Министерства социальной защиты и труда Эгле Самошкайте дает разъяснения. По ее словам, что касается детских садов, — тут проблем нет, бюллетень можно продлить, а работодатель не имеет права настаивать на выходе на работу. Однако при этом доход родителя будет меньше — «Содра» оплачивает около 66% зарплаты.

Совсем другая ситуация складывается с начальным образованием, которое, в отличие от детсадовского, — обязательно. Это означает, что если школа принимает решение открыть двери для всех детей, то листок о нетрудоспособности родителям полагаться не будет.

Информация «ЛК», BNS