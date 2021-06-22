В Литве первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 1 млн. человек

Хотя бы одной дозой вакцины привиты 53,7% людей старше 80-ти лет, 68,2% жителей в возрасте 75–79 лет, 70,3% жителей в возрасте 70–74 лет, 68,8% в возрасте 65–69 лет.

Среди 55–64-летних привито хотя бы одной дозой 56,4%, среди 45–54-летних – 49,7%, а среди 35–44-летних – 40,8%. В возрастной группе от 16 лет до 24-х – 38,2% населения. Детей в возрасте от 12 до 15 лет привито 5%.

В Литве хотя бы одну прививку от коронавируса получили 43,4% населения.

В целом Литва получила 2 млн 492 тыс. 505 доз вакцины, из них 2 млн. 367 тыс. доз распределено по центрам вакцинации. В целом использовано 2 млн 63 тыс. 587 доз.

Пока не использованными остаются более 429 тыс. доз.