В Литве подтверждены два новых случая коронавируса

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В Литве, во вторник вечером, были подтверждены два новых случая коронавирусной инфекции. Правительство сообщило, что общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране возросло до трех.

Согласно отчету, два новых случая коронавируса были подтверждены во вторник в 10 часов вечера. Никаких подробностей не приводится.

В среду, 11 марта, правительство проведет краткую пресс-конференцию, чтобы предоставить больше информации средствам массовой информации и общественности.

Во вторник было проанализировано 15 образцов. На сегодняшний день было проведено в общей сложности 290 исследований подозреваемого коронавируса.