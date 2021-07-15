В Литве поступает все меньше сообщений о побочных реакциях на вакцины

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В Литве замедляются темпы вакцинации от COVID-19 и поступает все меньше сообщений о нежелательных побочных реакциях на вакцины. За июнь поступило два сообщения о миокардите, сообщила Государственная служба по контролю лекарств (ГСКЛ).

«За полугодие служба получила 4301 сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19. Если в процентном выражении, то это 0,21% от общего числа вакцинации», — сказал на пресс-конференции начальник ГСКЛ Гитис Андрулёнис.

«За последний отчетный период, а именно, за июнь, мы заметили, что число нежелательных реакций больше не растет, оно уменьшается», — добавил он.

Это, по словам начальника ГСКЛ, связано с замедлением темпов вакцинации.

За июнь поступило 736 сообщений. Более половины (395) — после вакцины Pfizer, после вакцины Moderna – 100 сообщений, после AstraZeneca – 169, после Janssen – 69 сообщений.

«Абсолютно доминируют легкие (реакции) или реакции средней тяжести – 699», – сказал Г. Андрулёнис.

37 реакций за месяц классифицированы как тяжелые.

В июне поступили сообщения о двух случаях миокардита после прививки вакцинами Pfizer и Moderna у людей старшего возраста. Миокардит сейчас включен в сводки реакций как исключительно редкая реакция.

Старший советник Отдела фармакологической бдительности и информации об отравлениях ГСКЛ Ругиле Пильвинене сказала, что среди тяжелых нежелательных реакций встречались и периферический паралич лица, и тромбофлебит. Были также случаи опоясывающего лишая и медикаментозного токсическое поражения печени.

У мужчины старше 30 лет, по словам специалиста, после прививки обострилось заболевание печени.

Фиксировался также синдром Эванса — редкое аутоиммунное заболевание, проявляющееся тромбоцитопенией и малокровием, а также случаи воспалительных заболеваний глаз.

Эти тяжелые случаи встречались один — три раза.

Было шесть случаев обморока, один раз упавший в обморок человек сломал руку.

Сообщается об одной смерти после вакцины — в июне скончался привитый человек в возрасте 91 года.

«Близким показалось, что это ухудшение состояния было связано с вакцинацией. Мы этот случай не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказала специалист.

После начала вакцинации подростков поступило семь сообщений о нежелательных реакциях у несовершеннолетних, один случай оказался тяжелым — юноша 17 лет потерял сознание при высокой температуре.