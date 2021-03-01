В Литве повышается акциз на табачные изделия

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

С 1 марта в Литве повышаются акцизы на табачные изделия. Это повышение акцизов будет последним в рамках плана табачных акцизов на 2019–2021 годы.

С понедельника пачка сигарет дорожает почти на 13 центов, пачка сигарилл или сигар – почти на 17 центов (если в пачке содержится 20 граммов облагаемого акцизами продукта), а пачка курительного табака в 30 граммов – почти на 42 цента.